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10'uncu kat penceresinden düşen Atahan kurtarılamadı

'un Ortahisar ilçesinde, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen (3), ağır yaralı götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:03 ABONE OL
10'uncu kat penceresinden düşen Atahan kurtarılamadı

Olay, dün, ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim- Funda Uzunca çiftinin çocukları Atahan, iddiaya göre, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Atahan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Atahan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atahan Uzunca'nın düştüğü yerde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

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10'uncu kat penceresinden düşen Atahan kurtarılamadı
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