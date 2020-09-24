Suyun bol olduğu Osmanlı zamanında zengin paşalar, hatta padişahlar bile yaşama olan şükranlarını sunmak için hayrat adını verdikleri çeşmeler yaptırırlardı.

Bu güzel gelenek, modern Türkiye'de de devam etti. İsimleri kendilerinden sonra yaşasın isteyen nice yardımsever arkasında sayısız hayrat bıraktı.

Yüzyıllar boyu suları hiç durmadan akan hayratlar, yakın geçmişte tek tek kurumaya başladı. Bugün ise hayratların çoğu işlevlerini yitirmiş tarihi anıtlardan ibaret.

Türkiye'nin Suyu hareketinin ikinci yılında Finish, bu suskun hayratları birer mecraya dönüştürdü. Yaklaşan kuraklığın en net kanıtı olan tam 32 şehirdeki 300'ü aşkın hayrat, yıllar sonra dile geldi.

Proje kapsamında hayratlarla binlerce kişiye ulaşıldı. Onlara kuraklığın yaklaştığı kanıtlarla gösterildi.

Onların su ayak izlerini hesaplamaları sağlandı ve israf yapmamaları için de onlardan tasarruf sözü alındı... Sonuçlar ise beklenenin çok üzerindeydi.

300'ü aşkın hayrat, yıllar sonra dile geldi