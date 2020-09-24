Aziz Cemal bebek destek bekliyor! Yalnızca 5 aylık olan Aziz Cemal SMA Tip 1 hastası olup ilacının yurt dışında olduğu söylendi. 2.1 milyon euro değerinde olan ilaç alınırsa çocukta yüzde 95 oranında iyileşme görülecek. Bu sebepten ötürü 5 aylık olan SMA hastası Aziz Cemal için yardım kampanyası başlatıldı!

AZİZ CEMAL BEBEK İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI!

5 aylık SMA Tip 1 hastası olan Aziz Cemal bebek için yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan aile, yurtdışında bulunan ilaç için yardım bekliyor. Eğer ilaç alınırsa Aziz Cemal bebek için yüzde 95 oranında iyileşme görülecek.

5 aylık SMA hastası Aziz Cemal yardım bekliyor! | Video