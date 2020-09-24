Adana akılalmaz olay! Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular
Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce silahla vurup kaçan 2 şüpheli yakalandı. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K. (39) ile Osman A.(35) adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz (33) o sırada elini beline götürdü.
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:35Son Güncelleme: 24.9.2020 10:45ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K. (39) ile Osman A.(35) adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz (33) o sırada elini beline götürdü.
Bunun üzerine Kemal K. ve Osman A. silahla ateş edip Şahin Yılmaz'ı yaralayıp kaçtı. Çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.