Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana akılalmaz olay! Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

akılalmaz olay! Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

'da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce silahla vurup kaçan 2 şüpheli yakalandı. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K. (39) ile Osman A.(35) adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz (33) o sırada elini beline götürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:35 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:45 ABONE OL
Adana akılalmaz olay! Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K. (39) ile Osman A.(35) adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz (33) o sırada elini beline götürdü.

Bunun üzerine Kemal K. ve Osman A. silahla ateş edip Şahin Yılmaz'ı yaralayıp kaçtı. Çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da yakalandı. Zanlılar ifadelerinde şahsı vurduklarını kabul edip adres sormak istediklerini, bu sırada şahsın elini beline götürdüğünü, bu nedenle korkup vurduklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç annenin son cümlesi: Bu cehennem bitse artık Kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede kan donduran savunma Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Sürpriz tanık Son dakika: Akılalmaz sahtekarlık! Düzenli olarak intihar girişiminde bulunuyor!

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana akılalmaz olay! Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA