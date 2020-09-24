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Başkanı'ndan son dakika uyarısı: anında...

Son dakika haberler… Bugün saat 16.38'de gerçekleşen 4.2'lik sonrası İstanbullular büyük panik yaşadı. Yaşanan panikle beraber gözler beklenen büyük Marmara depremine çevrilirken uzman isimlerden ve yetkili kişilerden de uyarı ve açıklamalar peş peşe geldi. Başkanı Mehmet Güllüoğlu bu noktada vatandaşları afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını kullanma konusunda uyardı. İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 18:20 Son Güncelleme: 24.9.2020 18:20 ABONE OL
AFAD Başkanı'ndan son dakika uyarısı: Deprem anında...

Gelen son dakika haberine göre; saat 16.38'de meydana gelen ve İstanbul'da büyük çapta hissedilen sonrası tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu afet anında vatandaşların birbirleriyle iletişime geçmesi amaçlı bir öneride bulundu. İşte İstanbul ve Tekirdağ'da ciddi oranda hissedilen depremin ardından AFAD Başkanının son dakika uyarısı…

AFAD BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI! "AFET ANINDA…"

İstanbul'da meydana gelen 4.2'lik depremin ardından bir açıklama da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan geldi. Bu kapsamda afet anında vatandaşların birbirleriyle iletişime geçebilmesi için internet tabanlı uygulamaların kullanılması konusu gündeme geldi…

AFAD Başkanı'ndan son dakika uyarısı: Deprem anında...

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de bir gerçekleşti. İstanbul'da korku ve paniğe neden olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve 4.2 olarak açıkladı.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan 4.2'lik deprem | Video

Deprem sonrası uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi...

AFAD Başkanı'ndan son dakika uyarısı: Deprem anında...

İstanbul'da meydana gelen bu sonrası Başkanı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, afet anında intet tabalı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS gönderilmesinin tercih edilmesini belirtti.

Son dakika... İstanbuldaki deprem sonrası dikkat çeken uyarı

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AFAD Başkanı'ndan son dakika uyarısı: Deprem anında...
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