AFAD Başkanı'ndan son dakika uyarısı: Deprem anında...

Gelen son dakika haberine göre; saat 16.38'de meydana gelen ve İstanbul'da büyük çapta hissedilen deprem sonrası AFAD tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu afet anında vatandaşların birbirleriyle iletişime geçmesi amaçlı bir öneride bulundu. İşte İstanbul ve Tekirdağ'da ciddi oranda hissedilen depremin ardından AFAD Başkanının son dakika uyarısı…

AFAD BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI! "AFET ANINDA…"

İstanbul'da meydana gelen 4.2'lik depremin ardından bir açıklama da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan geldi. Bu kapsamda afet anında vatandaşların birbirleriyle iletişime geçebilmesi için internet tabanlı uygulamaların kullanılması konusu gündeme geldi…