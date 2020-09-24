AFAD Başkanı'ndan son dakika uyarısı: Deprem anında...

Gelen son dakika haberine göre; saat 16.38'de meydana gelen ve İstanbul'da büyük çapta hissedilen deprem sonrası AFAD tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu afet anında vatandaşların birbirleriyle iletişime geçmesi amaçlı bir öneride bulundu. İşte İstanbul ve Tekirdağ'da ciddi oranda hissedilen depremin ardından AFAD Başkanının son dakika uyarısı…
İstanbul'da meydana gelen 4.2'lik depremin ardından bir açıklama da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan geldi. Bu kapsamda afet anında vatandaşların birbirleriyle iletişime geçebilmesi için internet tabanlı uygulamaların kullanılması konusu gündeme geldi…
Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de bir deprem gerçekleşti. İstanbul'da korku ve paniğe neden olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.2 olarak açıkladı.
Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan 4.2'lik deprem | Video
Deprem sonrası uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi...