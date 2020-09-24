Bayern Münih Sevilla CANLI İZLE! UEFA Süper Kupa Bayern Münih Sevilla maçı beIN Sports canlı yayını şifresiz BURADA!

UEFA Süper Kupa final karşılaşmasıyla bugün sahibini bulacak. Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih Süper Kupa'yı kazanmak için kıran kırana mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu heyecanlı ve bir o kadar da keyifli mçı izlemek isteyen futbolseverler Bayern Münih Sevilla canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. beIN Sports kanalında karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Bu bağlamda UEFA Süper Kupa Bayern Münih Sevilla maçı beIN Sports canlı yayını şifresiz şekilde aşağıda yer alan bağlantıyla izleyebilirsiniz. İşte Bayern Münih Sevilla maçı canlı yayını...

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UEFA SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR!

Futbolda 45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Puskas Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanyol takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.