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Bebek arabasıyla gezen anneleri hedef alıyordu... Hırsız kadın yakalandı!

Şoke eden hırsızlık olayı Şişli'de yaşandı. Son dakika haberine göre alışverişe çıkan çocuklu kadınları hedef alarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Kadının çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadının hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:31 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:40 ABONE OL
Bebek arabasıyla gezen anneleri hedef alıyordu... Hırsız kadın yakalandı!

Olay, Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe çıkan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli kadın çocuk arabasında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Cep telefonunun çalındığını fark eden anne polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında aynı şüphelinin 2 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yaren D.(19) olduğu öğrenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çocuk arabalarından telefonları çaldığı görülüyor. Şüphelinin hırsızlığın ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydediliyor.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan Yaren D.'nin 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'nin yanı sıra Yankesicilik' suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yaran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bebek arabasıyla gezen anneleri hedef alıyordu... Hırsız kadın yakalandı!
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