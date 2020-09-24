Beyoğlu'nda çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

Olay, Taksim Kilit Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, binanın çatısından Halas Sokak'ta bulunan iş yerinin çatısına düştü. İş yerindekiler, gelen ses üzerine merdiven dayayarak çatıya baktı. Kadının çatıda hareketsiz yattığını görmeleri üzerine durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. İtfaiye ekiplerinin de yardımı ile çatıdan indirilen ağır yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayı görüp ihbarda bulunan Dilber Kaya "Ben yoldan geçiyordum, bir baktım aşağıya düştü kadın. Emniyete, itfaiyecilere haber verdik, gereğini yaptılar. İtfaiyeciler gelip aşağıya indirdiler. 'Nefes alıp veriyor' diyorlardı" dedi.



Sokakta esnaflık yapan Hasan Bayram da, "O kırmızı binadan atladı ya da düştü, biz bilmiyoruz ne olduğunu. Deponun üzerinde ses duyunca merdiveni dayadık, baktık. Birisinin yattığını gördük, ambulansa haber verdik" diye konuştu.



Polis ekipleri, kadının nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.