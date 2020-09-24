BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın raflardaki yerini alıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

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yarın raflardaki yerini alıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

yayınlandı! Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günleri getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekiyor. Marketin bu haftaki kataloğunda; Emsan Marmo Granit Set, Akıllı Bileklik, Egzersiz Tekerleği, Fakir Elektrikli Süpürge ve spor ürünleri oldukça dikkat çekiyor. Peki, BİM 25 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? İşte tam listesi!

Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:17 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:17 ABONE OL
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

BİM marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden ucuz ve kaliteli aktüel ürünleri ile tüketicileri kendi bünyesine çekiyor. Bu hafta Cuma günü raflardaki yerini alacak olan BİM aktüel ürünleri ise merak konusu olmaya devam ediyor. Teknolojiden ev eşyalarına, kıyafetten bebek bezine oldukça geniş bir ürün yelpazesini raflarında bulunduran BİM 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte BİM 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

BİM 25 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bu haftanın merak edilmeye başlandı. Haberimizin devamından BİM 25 Eylül aktüel ürünler indirimli tam listeye ulaşabilirsiniz.

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Art Matik Toz Deterjan

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Jenny&Willy Bebek Bezi

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Blume Tuvalet Kağıdı

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Queen Kağıt Havlu

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

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BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın raflardaki yerini alıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
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