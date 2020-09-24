‘Bin sayfalık yazışma’ 23 yıllık özlemi bitirdi

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nden çalınarak İtalya'ya götürülen Lidyalılara ait bin 800 yıllık antik taş Lidya yazıtı, 23 yıl sonra yeniden Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, yazıtı geri alabilmek için 1997'den beri İtalyan yetkililerle bin sayfalık yazışma yaptığı öğrenildi. Yazıt, Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne törenle yerleştirildi. Kaçakçılıkla mücadelenin, yalnızca devlet kurumlarının çabalarıyla kazanılamayacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Tüm halkımız vatandaşlık görevi bilinciyle kültür varlıklarımıza sahip çıkmalı, korunmasında duyarlılık göstermeli, destek vermelidir" dedi.Bakan Ersoy şunları söyledi: "Bakanlığımızın ısrarlı tutumu, hem Dışişleri Bakanlığımızca hem Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nce davanın özenle takip edilmesi sonucunda Floransa'daki üst mahkeme, eser üzerindeki mülkiyet hakkımızı onaylamıştır. 18 yılda 4 bin 441 eserin ülkemize iadesini sağladık.