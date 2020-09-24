Botticelli imzalı tablo ABD'de 80 milyon dolara satılıyor

ABD'nin New York eyaletinde bir tablo daha satışa sunulacak. Bu kez satışa sunulacak tablo İtalyan bir ressama ait. İtalyan ressam Sandro Botticelli'nin 1470-1480 yıllarında yaptığı portre gelecek yıl yeni sahibinin olacak.

80 MİLYON DOLARA SATIŞTA

İtalyan ressam Sandro Botticelli'ye ait 550 yıllık portre, ABD'nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından 80 milyon dolara (610 milyon TL) satışa çıkarılıyor. Botticelli'nin 'Madalyon tutan genç adam' (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.



TABLONUN SAHİBİ 1 MİLYON DOLARA ALMIŞ



Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 810 bin sterline (7 milyon 878 bin TL) 1982 yılında satın aldığı aktarıldı. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçti.

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