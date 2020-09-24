Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 25 Eylül 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılacak olan milyonlarca kişi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. İslam alemi için Cuma namazı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu mübarek günde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 25 Eylül 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri…

25 EYLÜL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek. Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor…