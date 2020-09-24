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Bugün saat kaçta? ile 2020 , ve il il Cuma namazı saatleri

Müslümanların büyük huzura eriştiği bu mübarek günde vatandaşlar kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirmek üzere "Bugün saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkan Müslüman alemi tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 2020 , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

Giriş Tarihi: 25.9.2020 01:21 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 25 Eylül 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılacak olan milyonlarca kişi tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. İslam alemi için saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu mübarek günde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 2020 Diyanet ile , ve il il Cuma namazı saatleri…

25 EYLÜL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek. Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor…

Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 25 Eylül 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

: 13:01

: 12:45

: 13:08

Bursa: 13:00

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ABDEST NASIL ALINIR?

  1. Elleri yıkama
  2. "Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
  3. Ağza su verme
  4. Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
  5. Buruna su verme
  6. Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
  7. Yüzü yıkama
  8. Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
  9. Sağ kolu yıkama
  10. Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
  11. Sol kolu yıkama
  12. Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
  13. Başı mesh etmek
  14. Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
  15. Kulakları mesh etmek
Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 25 Eylül 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri
  1. Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
  2. , ve saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 ile İl il Cuma namazı saatleri
  3. Boynu mesh etmek
  4. Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
  5. Ayakları yıkama
  6. Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
  7. Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.
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Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 25 Eylül 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri
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