Bursa'da akılalmaz olay! Tam 10 kamyon eşya biriktirdi

Kavaklı Muhtarı Serap Özbay, "Komşularımız pis kokular geldiğini belirterek şikayette bulundular. Evde böcek ve sineklerin olduğunu söylediler. Ben de Osmangazi Belediyesi'ne dilekçe yazdım. Dilekçede evin temizlenmesini talep ettim. Sağolsun ekiplerimiz geldi. Bu kadar vahim bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bir günde bitiririz zannettik, ama bugün 3. günümüz. Sağ olsun ekipler çalışıyor. Dört katlı olduğu için çok fazla eşya çıktı.