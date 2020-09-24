Bursa'da Corona tedbirlerine uymayan iş yerlerine ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında berber, güzellik merkezi, alışveriş merkezi, cami, taksi durağı, kafe, kahvehane, kıraathane, toplu ulaşım aracı, masaj salonu, konaklama tesisi, çay bahçesi, mesire alanı, ganyan bayisi, dernek lokali ve pazar alanlarında dün gün boyu denetim gerçekleştirdi. 111 timden oluşan 453 jandarma personeli ile yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen iş yerlerine ceza uygulandı. Ekipler, tedbirlere uymayan işyerlerine toplam 97 bin 494 lira para cezası kesti.