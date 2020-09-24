Bursa'daki korkunç olayda flaş gelişme! Araçtan atılan adam 6 gün sonra öldü...

6 GÜNLÜK SONRA ÖLDÜ



Hastanede tedavisi süren Metin Özcan, dün, olaydan 6 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



'EŞİNİ TEHDİT EDİYORLAR'



Ölen Metin Özcan'ın avukatlığını yapan Tuncay İlçim, birinin ağır yaralı olarak araçtan atılmasının kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



"Müvekkilim Metin Özcan dün gece itibariyle kalbi durarak vefat etmiştir. Müvekkil ile şüpheliler arasında öncesinde herhangi bir tanışıklık veya ticari ilişki yoktur. Şüpheliler, arabulucu-uzlaştırıcı olarak başladıkları süreci haraç isteyerek ve nihayetinde cinayetle sonlandırmışlardır. Şüphelilerin adli sicil kayıtlarından birçoğunun cezaevinden yeni çıktığı, birçoğunun da çok sayıda suçtan sabıkalı oldukları görülmektedir. Seyir halindeki trafikte ağır yaralı bir şahsı araçtan atmak doğrudan kastla adam öldürme suçunu oluşturur. Şüpheliler iştirak halinde müvekkili takip ederek kıstırmış, yerde bulunan demir mazgallara kafasını vurmuş zorla alıkoymuşlardır. Şüpheliler her ne kadar hadiseyi trafik kazası veya alacak verecek meselesine yönelik çarpıtmaya ilişkin suçtan kurtarmaya dair savunmalarda bulunmuşlarsa da alacak verecek ilişkisine dair tek bir yazılı evrak veya makbuz sunamamışlardır. Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılan 3 şüpheli acısından Başsavcılığımızın itirazı ve talebimiz üzerine tutuklama kararı verilmiş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır. Olayın faili 3 şüpheli halen yakalanamamıştır. Maktul Müvekkilin eşi ise can güvenliğinin olmadığı sürekli tehditler aldığını ifade ederek başsavcılığımızdan koruma talebinde bulunmuştur."



Haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.