Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; geçtiğimiz günlerde Çatalca'da ormanlık alandaki dere yatağında bulunan erkek cesedine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde cesedin bölgede emlakçılık yapan Osman Gül'e ait olduğu belirlendi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı ele geçirildi. Arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarasını inceleyen ekipler zanlının, aynı şekilde emlakçı olan B.D. olabileceğini değerlendirerek araştırmayı B.D. üzerinde yoğunlaştırdı.
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87 KAMERA İLE ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Şüpheli şahsı belirlemek için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri; çevrede ve şüphelinin gidebileceği istikametlerdeki 87 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 400 saatlik görüntüleri inceleyerek cinayet zanlısının B.D. olduğunu tespit etti.
Takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini bile değiştirdi, yine de JASAT dan kaçamadı Çatalca'da emlakçılık yapan maktul Osman Gül ile arkadaşı B.D.nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri, burada maktul Osman Gül'ün daha önceden B.D.'ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli B,D.nin araçta bulunan çekiç ile maktul Osman Gül'ü kafasına vurarak öldürdüğü, daha sonra maktulün aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.