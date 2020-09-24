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’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kaçış anı ve kendine yeni kıyafetler aldığı anlar kameralara yansıyan zanlının Gül'ün emlakçı bir arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:03 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:43 ABONE OL
Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; geçtiğimiz günlerde 'da ormanlık alandaki dere yatağında bulunan erkek cesedine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde cesedin bölgede emlakçılık yapan Osman Gül'e ait olduğu belirlendi.

Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı ele geçirildi. Arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarasını inceleyen ekipler zanlının, aynı şekilde emlakçı olan B.D. olabileceğini değerlendirerek araştırmayı B.D. üzerinde yoğunlaştırdı.

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Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

87 KAMERA İLE ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Şüpheli şahsı belirlemek için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri; çevrede ve şüphelinin gidebileceği istikametlerdeki 87 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 400 saatlik görüntüleri inceleyerek cinayet zanlısının B.D. olduğunu tespit etti.

Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

Takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini bile değiştirdi, yine de JASAT dan kaçamadı 'da emlakçılık yapan maktul Osman Gül ile arkadaşı B.D.nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri, burada maktul Osman Gül'ün daha önceden B.D.'ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli B,D.nin araçta bulunan çekiç ile maktul Osman Gül'ü kafasına vurarak öldürdüğü, daha sonra maktulün aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

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Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı
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