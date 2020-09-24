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Cenaze aracı sürücüsüne silahlı saldırı

'da, cenaze aracı şoförü Resul Yalnızçağır, kırmızı ışıkta beklerken, uğradığı silahlı saldırıda, vücuduna 5 merminin isabet etmesiyle ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 17:12 ABONE OL
Cenaze aracı sürücüsüne silahlı saldırı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi.

Belediyeye ait cenaze aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen şoför Resul Yalnızçağır'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırgan, olayın ardından otomobille kaçarak, izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, vücuduna 5 merminin isabet ettiği belirlenen Yalnızçağır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Resul Yalnızçağır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Cenaze aracı sürücüsüne silahlı saldırı
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