Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Eylül 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde bulunan Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi karalar ve denizler kaynaklı son dakika deprem olayları yaşanıyor. Bugün akşam saatlerinde Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul'un pek çok semtinde şiddetle hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşalarımız son depremler ile ilgili bilgilere erişmek amacıyla Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? - SON DEPREMLER

24 Eylül 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi diğer tüm son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylar şöyle…