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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Eylül 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? BURADA!

Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sonucunda olayları yaşanmaya devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Marmara Denizi Tekirdağ açıklarından meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 4.2 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. İşte

Giriş Tarihi: 24.9.2020 20:17 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Eylül 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde bulunan Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi karalar ve denizler kaynaklı olayları yaşanıyor. Bugün akşam saatlerinde Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul'un pek çok semtinde şiddetle hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşalarımız son depremler ile ilgili bilgilere erişmek amacıyla Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? - SON DEPREMLER

diğer tüm son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylar şöyle…

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Eylül 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Eylül 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Eylül 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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