SON DAKİKA | İstanbul'daki deprem sonrası korkutan açıklama! Olası büyük İstanbul depremi için o bölge işaret edildi!

Son dakika haberler… Uzun yıllardır Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük İstanbul depremi için uzmanların uyarıları gelmeye devam ederken bugün akşam saatlerinde yaşanan 4.2 şiddetindeki sarsıntı İstanbul ve Tekirdağ'da kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının büyük deprem öncesi sinyal olup olmadığı konusunda açıklama yapan uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de yaşanan sarsıntıya ilişkin açıklamalarda bulunan isimler arasındaydı. İşte gelen son dakika İstanbul depremi açıklaması ve detaylar…

İSTANBUL DEPREMİ SONRASI UZMAN İSİMDEN FLAŞ AÇIKLAMA! "KIRILMALAR SÜRÜYOR"

Bugün 16.36'da Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir sarsıntıya ilişkin detayları paylaştı. Olası İstanbul depreminin Kumburgaz Segmenti'nde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti…