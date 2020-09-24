Doğum yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Doğum yardımı nasıl alınır, ne zaman verilecek, kimler alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulamaları hakkında yapılacak ödemelerin tarihi açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırmalar da bu yönde başlamış oldu. Peki; doğum yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Doğum yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilir?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilen bir yardımdır. Bu yardımdan faydalanabilmek için annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.

Doğum yardımı ile ilgili detaylar ise şu şekilde;