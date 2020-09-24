Dolandırıcının yöntemi pes dedirtti!

Kapının önünde bir anda kaçtı, yakalayamadık. Kendisini pastaneci olarak tanıttı. Aynı cadde üzerinde farklı bir model telefonu da başka bir telefoncudan yine eşime göstereceğim bahanesiyle aldığını öğrendik" diye konuştu. Cep telefonu satışı yapılan birçok dükkandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.