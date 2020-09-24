Epic Games’ten 60 TL indirim kuponu! Epic Games indirim kuponu ile alınabilecek en iyi oyunlar

Oyuncuların en çok tercih ettiği dijital oyun platformu Epic Games, geçtiğimiz gün popüler oyun Rocket League'i ücretsiz yaptı. Aynı zamanda oyuna ücretsiz sahip olan kullanıcılara da 60 lira indirim kuponu verdi. Kuponu kullanmak isteyen oyun severler 80 TL üzeri bir oyunu satın alması gerekiyor. 1 Kasım 2020 saat 04:00'a kadar kullanılabilen bu kupon, hâlihazırda indirime giren oyunlarda dahi kullanılabiliyor. Peki, Epic Games indirim kuponu ile alınabilecek en iyi oyunlar hangileri? İşte detaylar

EPİC GAMES İNDİRİM KUPONU İLE ALINABİLECEK OYUNLAR

Assassins Creed Odyssey

Asassins Creed oyunlarını seviyorsanız, Odyssey Epic Games indirimi ile birlikte oldukça uygun fiyatlara geliyor. Ubisoft'un ünlü oyun serisi Assassin's Creed'in 2018'de çıkan oyunu Odyssey, bizleri Antik Yunanistan'a götürüyor. Normal fiyatı 279 TL olan oyun, Yüzde 70'lik bir indirimle 80 lira 70 kuruş fiyatına düşmüş bulunuyor. 60 TL'lik kuponda kullanıldığında bu AAA oyuna 20 lira 70 kuruşa sahip olabilirsiniz…

CRYSİS REMASTERED

Efsane oyunlar arasında yer alan Crysis'in grafiklerinin yenilenmiş versiyonu olan Crysis Remastered Epic Games üzerinden 133 lira 99 kuruş gibi bir ücrete satışa sunuldu. 60 TL'lik indirim kuponu kullanıldığında 73 lira 99 kuruş gibi bir fiyata geliyor.

ANNO 1800

Sanayi çağının asıl yılları olan 1800'lerde şehirler kurmak ilginizi çekiyorsa bu oyun tamda size göre, üstelik fiyatı da aşırı uygun. Normal şartlarda 269 liralık bir fiyata sahip olan Anno 1800, yüzde 60'lık indirimi ve 60 TL'lik kupon ile birlikte 47,60 liraya geliyor.

DETROİT: BECOME HUMAN

Playstation 4'ün sevilen oyunlardan olan Detroit: Become Human daha sonra PC tarafına da gelmişti. Normal fiyatı oldukça indirimli bir şekilde gelen oyun, yüzde 20 indirim ve 60 TL kupon ile 53.60 lira gibi bir ücrete geliyor.