Fatih Terim’e doğum gününde ağır hakaret eden kişiye para cezası!

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalanan ve tedavisi ardından hastalığı yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine doğum gününde ağır hakaretlerde bulunan bir şüpheliden şikayetçi olmuştu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Terim'in doğum gününde ağza alınmayacak küfürler yağdırdığı tespit edilen Furkan Z. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tamamlanan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.

Dava, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Davaya Fatih Terim'in avukatı katıldı. Avukat Kübra Deniz Çelik, mahkeme heyetine şikayetlerinin devam ettiğini, Furkan Z.'nin cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

SANIK, SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Savcı mütalaasında sanık Furkan Z.'nin sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Terim'e hitaben ağır hakaret içerikli bir tweet attığını, beyanında da suçlamayı kabul ettiğini, bu suretle sanığın üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğini kaydetti.

PARA CEZASI ALDI



Mahkeme heyeti, sanığın 'Hakaret' suçundan önce 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına ardından arttırım yapılarak bu cezanın 105 gün adli para cezasına yükseltilmesine karar verdi. Heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak cezanın 87 gün adli para cezasına (günlüğü 20 liradan toplam 1740 lira) indirilmesine hükmetti.

5 YIL DENETİM ALTINDA



Mahkeme, sanık Furkan Z.'nin sabıkası olması, işlenen suç niteliği gereği herhangi madde bir zararın bulunmaması, sanığın duruşmalardaki iyi hali, kişiliği, rızasını gözönünde bulundurarak sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulurken bu süre içerisinde herhangi bir suç işlemesi durumunda açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verildi.