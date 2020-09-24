Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Furkan Celep olayı nedir? Hayatına son veren Furkan Celep kimdir, kaç yaşında? Furkan Celep'in notunda ne yazıyor?

olayı nedir? Hayatına son veren Furkan Celep kimdir, kaç yaşında? Furkan Celep'in notunda ne yazıyor?

Son dakika haberleri... olayı nedir? 18 yaşındaki Furkan Celep isimli genç, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayalıklardan atlayarak hayatına son verdi. Celep'in intiharı, sosyal medyada da günün en çok konuşulan son dakika haberleri arasında yerini aldı. Sosyal medya hesabından bir intihar notu paylaşan Furkan Celep, bu paylaşımın ardından kayalıklardan atlayarak yaşamını yitirdi. Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan Celep’in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 13:17 ABONE OL
Furkan Celep olayı nedir? Hayatına son veren Furkan Celep kimdir, kaç yaşında? Furkan Celep'in notunda ne yazıyor?

18 yaşındaki 'in intiharı, sosyal medyada en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Gece saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin Furkan Celep olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Furkan Celep'in cesedini Sahil Güvenliğe ait bota alınmasını sağladı. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu.

FURKAN CELEP OLAYI NEDİR? FURKAN CELEP KİMDİR, İNTİHAR NOTUNDA NE YAZIYORDU?

Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan Celep'in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı.

Furkan Celep olayı nedir? Hayatına son veren Furkan Celep kimdir, kaç yaşında? Furkan Celep'in notunda ne yazıyor?

Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten , bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü.

Furkan Celep bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Furkan Celep olayı nedir? Hayatına son veren Furkan Celep kimdir, kaç yaşında? Furkan Celep'in notunda ne yazıyor?

FURKAN CELEP KİMDİR?

Celep, 18 yaşında ve Kocaeli'de yaşıyordu. Bir kargo firmasına çalışan , 23 Eylül akşamı Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde intihar ettiği öğrenildi. İntihar edeceğini ise üç farklı paylaşımla Instagram üzerinden duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Furkan Celep olayı nedir? Hayatına son veren Furkan Celep kimdir, kaç yaşında? Furkan Celep'in notunda ne yazıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA