Genç annenin son cümlesi: Bu cehennem bitse artık

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmediği Yusuf Uğur tarafından otomobilde silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, cinayet olayı öncesi yaşanan zorlu süreci anlattı. Keskin, "Yusuf aşık olduğunu söylemiş. Handan kendini geri çekti. Yusuf, Handan'ı ikna etmeye çalıştı ama olmayınca son 7 ayda Handan'a hayatı zehretti" dedi. Keskin "Handan her Yusuf çağırdığında, "Abla son kez gidiyorum, ben konuşarak onu ikna edeceğim" diyordu ve her gittiğinde Yusuf, "Sen benimsin, Efe benim" diyormuş. Tek yaptığı şey Handan'a bütün hayatı zehir etmekti. Cumartesi günü dediği son laf, "Abla bu cehennem bitse artık" oldu. Bitti, cennete gitti benim meleğim" dedi.