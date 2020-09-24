2020 Hac ve Umre ne zaman açılacak, hangi tarihte Bu senenin Hac ve Umre açılış tarihleri belli oldu!

Gündemde en çok araştırılan konulardan birisi Hac ve Umre ne zaman açılacak sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Dini vazifelerini yerini getirmek isteyen müminler Hac ve Umre tarihlerini merak ediyor. İbadetlerini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için en son açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Peki Hac ve Umre ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Hac ve Umre tarihleri belli oldu!

HAC VE UMRE NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemi nedeniyle askıya alınan Hac ve Umre ziyaretlerinin tarihleri belli oldu.

İşte açıklanan tarihler