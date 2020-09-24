Hakkari’de dev uyuşturucu operasyonu! 42 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara hız kesilmeden devam ediliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yüksekova ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

42 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet güçleri tarafından Yüksekova ilçesi Değerli Köyüne bağlı Dişli Mezrasında bulunan bir ikamette yapılan aramalarda; 29 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 242 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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