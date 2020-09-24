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’de uyuşturucu operasyonu

’de 124 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Yüksekova’da 1 kişi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 24.9.2020 19:26 Son Güncelleme: 24.9.2020 19:47 ABONE OL
Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde bulunduğu şeklinde bilgiler alınması üzerine bahse konu ikamette yapılan aramalarda, ikametin bahçesinde bulunan 2 adet kamyon lastiğinin içerisine zulalanmış vaziyette 240 parça halinde 124 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu | Video

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Hakkari’de uyuşturucu operasyonu
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