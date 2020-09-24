Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde bulunduğu şeklinde bilgiler alınması üzerine bahse konu ikamette yapılan aramalarda, ikametin bahçesinde bulunan 2 adet kamyon lastiğinin içerisine zulalanmış vaziyette 240 parça halinde 124 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu | Video