Havada bağlama çalıp, Neşet Ertaş türküsü söyledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Yunus Koşar, tatil yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Pilotun kullandığı yamaç paraşütü 1700 metredeyken Koşar, bağlamayla, 'Bozkır'ın tezenesi' Neşet Ertaş'ın, 'Çiçekler Ekiliyor' türküsünü çalıp, seslendirdi.

O ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Koşar, "Yıllardır bağlama çalıyorum, mesleğimin dışında bu işi hobi olarak yapıyorum. Bu yıl üstadımız Neşet Ertaş'ı ölümünün 8'inci yılında anmak için yıllık iznimde böyle bir şey yapmak istedim. Sosyal medya hesabıma koyarak dinleyicilerin beğenisine sunuyorum" dedi.