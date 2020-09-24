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Karaköy'de ölü bulunan 'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'li gazeteci , Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Samsun'daki otelde tekerlekli sandalye ile götürülürken görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:38 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:53 ABONE OL
Karaköy'de ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.

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Gazeteci ve beraberindekiler kalacakları Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerindeki otelin önüne dün saat 05.30'da geldi. Araçtan inecekleri sırada eşinin uyandırmaya çalıştığı Vltchek'in, gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerde, otelin koridorlarında gazeteci Andre Vltchek'in tekerlekli sandalye ile götürülmesi, araca bindirilmesi ve grubun otelden çıkarak VİP araca binmeleri görülüyor.

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Karaköy'de ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
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