İki kız öğrencinin katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Ukrayna'da Tıp Fakültesi'nde okuyan eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve Yıldız'ın ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldüren ve eşyalarını çalan Hüsnü Can Çökmez, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri ile avukatları da hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum" dedi. Çökmez'i "tasarlayarak kasten öldürmek" ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, ayrıca sanık hakkında "bina veya eklentileri içinde muhafaza edilen eşya hakkında hırsızlık", "cebir kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi.