İŞKUR TYP kura sonuçları! 2020 İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesiyle TYP kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları kura sonuçlarına göre belirlenecek. Başvurularını tamamlayan adaylar İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı üzerinden sorgulama yapıyor. Peki 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Eğitim sezonunun başlamasının ardından adaylar İŞKUR bünyesindeki Toplum Yararına Program başvurusunda bulunmuştu. Şimdi ise adaylar 'İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı, TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak' gibi sorulara yanıt aranıyor. Başvuruları sona eren iş ilanlarının sonuçları da belli olmaya başladığı biliniyor…