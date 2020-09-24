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kura sonuçları! 2020 İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

kura sonuçları, Toplum Yararına Programlar başvurusunun ardından son günlerde gündem oldu. Okullarda istihdam edilmek üzere hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları başvuru süreci sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca anlaşmalı okullara iş başvurusunda bulunan adayların alınıp alınmayacağı kura sonuçlarına göre belli olacak. Peki 2020 ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:58 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:58 ABONE OL
İŞKUR TYP kura sonuçları 2020: İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

, Toplum Yararına Programlar () kapsamında personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesiyle TYP kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları kura sonuçlarına göre belirlenecek. Başvurularını tamamlayan adaylar ekranı üzerinden sorgulama yapıyor. Peki 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Eğitim sezonunun başlamasının ardından adaylar İŞKUR bünyesindeki Toplum Yararına Program başvurusunda bulunmuştu. Şimdi ise adaylar 'İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı, TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak' gibi sorulara yanıt aranıyor. Başvuruları sona eren iş ilanlarının sonuçları da belli olmaya başladığı biliniyor…

İŞKUR TYP kura sonuçları 2020: İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

kura sonuçları henüz belli olmadı. TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.

TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR TYP kura sonuçları 2020: İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* 'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.

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İŞKUR TYP kura sonuçları! 2020 İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
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