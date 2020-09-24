SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç, deprem nerede oldu?

Bugün saatler 16.30 civarındayken İstanbul'da şiddetli bir deprem yaşandı. Hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında hissedilen sarsıntı vatandaşların kısa süreli panik yapmasına neden oldu. Depremin şiddeti merak konusu olurken, vatandaşlar 'İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yaşanan depremin şiddeti kaç?' gibi soruları araştırıyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA YAŞANAN DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ?

İstanbul'da az önce gerçekleşen depremin büyüklüğü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…