SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç, deprem nerede oldu?

Bugün saatler 16.30 civarındayken İstanbul'da şiddetli bir deprem yaşandı. Hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında hissedilen sarsıntı vatandaşların kısa süreli panik yapmasına neden oldu. Depremin şiddeti merak konusu olurken, vatandaşlar 'İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yaşanan depremin şiddeti kaç?' gibi soruları araştırıyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…
İstanbul'da az önce gerçekleşen depremin büyüklüğü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.