Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç, deprem nerede oldu?

HABERİ: 'da mi oldu? İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç, deprem nerede oldu?

Biraz önce gelen bilgisine göre, ’da yaşayan vatandaşlar şiddetli bir sarsıntı yaşadı. Yaşanan bu vatandaşların kısa süreli panik olmasına neden olurken, depremin şiddeti ise merak konusu oluyor. Peki, İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da yaşanan depremin şiddeti kaç? Haberimizin içerisinden konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 16:56 Son Güncelleme: 24.9.2020 16:57 ABONE OL
İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yaşanan depremin şiddeti kaç?

Bugün saatler 16.30 civarındayken 'da şiddetli bir yaşandı. Hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında hissedilen sarsıntı vatandaşların kısa süreli panik yapmasına neden oldu. Depremin şiddeti merak konusu olurken, vatandaşlar 'İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yaşanan depremin şiddeti kaç?' gibi soruları araştırıyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili detayları ve gelişmelerini bulabilirsiniz…

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA YAŞANAN DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ?

İstanbul'da az önce gerçekleşen depremin büyüklüğü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yaşanan depremin şiddeti kaç?

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM!

'da hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında hissedilen vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İstanbul'daki depremin şiddetinin 4.2 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi.

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yaşanan depremin şiddeti kaç?

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç, deprem nerede oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA