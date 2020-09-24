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'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

'da çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Seyir halindeki kamyonlardan biri kasa kapağı açık şekilde kaya parçaları taşırken diğeri de makas atarak 120 kilometre hızla ilerledi. Trafik canavarı kamyon şoförleri, çok sayıda otomobili tehlikeye attı. Akıllara durgunluk veren o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:20 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:25 ABONE OL
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

'da 120 kilometre hızla gidip makas atan hafriyat kamyonu sürücüsü kameraya yansıdı.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

İlk görüntüler Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir sürücü tarafından çekildi. Çevre sakinlerinin ve yolu kullanan sürücülerin sık sık şikayet ettiği hafriyat kamyonlarından biri yine kameraya yansıdı.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

Görüntüyü çeken sürücü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemedi. Bir sol şeride bir sağ şeride geçen hafriyat kamyonu makas atarak yoluna devam etti.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

Sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

HAFRİYATIYLA KORKUTTU

Öte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı

Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.

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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon trafikte böyle 'akrobasi' yaptı
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