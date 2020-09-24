İstanbul'da iş yeri terasını diskoya çeviren kişilere korona baskını

İstanbul Polisi, Şişli'de bir iş merkezinin terasında düzenlenen kaçak partiye baskın yaptı. Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 17 kişiye 54 bin 60 lira idari para cezası kesildi.

TEKNE VE YATLARDAN SONRA İŞ MERKEZİ TERASI...



Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gece kulüpleri ve bazı eğlence mekânlarının kapalı olması nedeniyle özellikle tekne ve yatlarda düzenlenen partilere peş peşe baskınlar düzenleyen İstanbul Polisi, Şişli'de bir iş merkezinin terasının diskoya çevrildiğini tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri saat 22.30 sıralarında adrese gitti.

54 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Adreste parti düzenlendiğini tespit edilen sivil polisler adrese girdi. Tespitlerin ardından adrese baskın yapıldı ve eğlence yarıda kaldı. Partiye katılan ve koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçesiyle kişi başı üç bin 180'er liradan olmak üzere toplamda 54 bin 60 lira idari para cezası kesildi. Adres sahibine de cezai işlem uygulandı.