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Kaçan otomobili kovalayan ekip otosu yaptı: 2 polis yaralı

Kahramanmaraş’ta kaçan otomobili kovalarken yapan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı. Kaçan otomobil sürücü diğer polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 08:46 Son Güncelleme: 24.9.2020 08:48 ABONE OL
Kaçan otomobili kovalayan ekip otosu kaza yaptı: 2 polis yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Onikişubat ilçesi Uzunoluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 01 SF 242 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Kaçan otomobilin peşine düşen polisler, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çıkan otomobildeki 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaçan otomobil sürücü diğer polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kaçan otomobili kovalayan ekip otosu kaza yaptı: 2 polis yaralı
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