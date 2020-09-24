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'ta kaçakçılık operasyonu

’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 5 milyon olan 16 bin 126 adet cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ile kaçak telefonların kullanımını sağlayan 8 adet kopyalama cihazı ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 13:54 Son Güncelleme: 24.9.2020 13:54 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında geniş çaplı bir çalışma yapıldı.

Kent merkezinde 1 iş yeri ve iş yerine ait depo tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, il merkezinde 2 adrese operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli F.A. (27) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan toplam 16 bin 126 adet gümrük kaçağı cep telefonu yedek parçası, aksesuarları, 8 adet Uluslararası Mobil Cihaz Kodu IMEI kopyalama box cihazı ve 40 adet box cihaz aparatı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen 8 adet IMEI kopyalama box cihazı sayesinde, gümrük kaçağı olarak ülkeye giren telefonlara IMEI kopyalaması yapıldığı öğrenildi.

Kullanıma sokulmadan ele geçirilen cihazlar sayesinde, kaçak olarak getirilen telefonların kullanılmasına engel olunduğu belirtildi.
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
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