Karaman'da 17 yaşındaki genç arkadaşlarıyla gezerken öldü

Karaman'da, 21.50 sıralarında Yeni Mahalle 383 Sokak'ta esrarengiz bir ölüm meydana geldi. İddiaya göre, Mücahit B., arkadaşları S.A. ve B.Ö. ile gezdiği sırada aniden fenalaştı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE HABER VERDİLER

Arkadaşları da Mücahit B.'yi dinlenmesi için yakındaki metruk bir evin bahçesine götürdü. Mücahit B.'nin yüzünü yıkayıp, kolonya süren arkadaşları sağlık görevlilerine de haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Mücahit B. yaşamını yitirdi. Mücahit B.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Talihsiz gencin arkadaşları S.A. ve B.Ö. de şüphe üzerine gözaltına alındı.

Beyrut patlaması mağdurlarına yardım dağıtılacak

BM'den Putin'in aşı teklifine yanıt gecikmedi