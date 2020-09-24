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'de trafik kazası: 3 yaralı

'nin Delice ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 14:55 ABONE OL
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Delice ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim E. idaresindeki 71 DEE 644 plakalı Toyota marka otomobil ile Erol K.'nin kullandığı 71 AAZ 063 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Pervin E. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
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