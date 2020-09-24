ÖSYM 2020 takvimi ile KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ön lisans sınavı için binlerce vatandaş geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen iki senelik üniversite mezunu adayların katılım sağlayacağı sınava ilişkin tarih ÖSYM takviminde duyurulmuştu. Buna göre; KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ön lisans sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar…

ÖSYM TAKVİMİ İLE KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu için kısa bir süre kala üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve devlet memuru olmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. KPSS ön lisans sınavı Ekim ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek…