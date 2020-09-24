ÖSYM 2020 takvimi ile KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ön lisans sınavı için binlerce vatandaş geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen iki senelik üniversite mezunu adayların katılım sağlayacağı sınava ilişkin tarih ÖSYM takviminde duyurulmuştu. Buna göre; KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ön lisans sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar…
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu için kısa bir süre kala üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve devlet memuru olmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. KPSS ön lisans sınavı Ekim ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek…
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
2020-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.