ÖSYM 2020 takvimi ile KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

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2020 takvimi ile Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Ön lisans mezunu adayların katılım sağladığı sınavı için geri sayım başladı. Adaylar Ağustos ve Eylül ayında belirlenen tarih aralıklarında başvurularını gerçekleştirdi. Bu kapsamda sınava sayılı günler kala binlerce aday sınavın gerçekleşeceği tarih araştırmasına çıktı. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? takvimi ile KPSS ön lisans sınavı hangi tarihte ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 21:50 Son Güncelleme: 24.9.2020 21:50 ABONE OL
KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2020 takvimi ile KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

ön lisans sınavı için binlerce vatandaş geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen iki senelik üniversite mezunu adayların katılım sağlayacağı sınava ilişkin tarih takviminde duyurulmuştu. Buna göre; KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ön lisans sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar…

ÖSYM TAKVİMİ İLE KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu için kısa bir süre kala üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve devlet memuru olmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. KPSS ön lisans sınavı Ekim ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek…

KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2020 takvimi ile KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2020- Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2020 takvimi ile KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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ÖSYM 2020 takvimi ile KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?
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