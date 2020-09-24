Meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede kan donduran savunma

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Sümter tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Nilay Erol ve Metin Erol ile Sağlık Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

İlk kez savunma yapan tutuklu sanık Yavuz Sümter, olay gününe kadar geçen süreçte hastanede korkunç şeyler yaşadığını ve kendisi için önemli olan doktorluk mesleğinin Kaan Erol tarafından psikolojik şiddetle elinden alındığını savundu.

"KASITLI OLARAK UYUMAYA GİTTİ"

"Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı." diyen Sümter, göreve başladığının ikinci günü acilde nöbete yazıldığını, Kaan Erol'un da nöbetçi olduğunu, Erol'un "Ne yaparsan yap." diyerek uyumaya gittiğini, sabaha kadar hastalar geldiğini, telefonunu açmayan Kaan Erol'u doktor odasına gidip uyandırdığını, Erol'un kendisine bağırıp küfür ederek odadan kovduğunu ve hastaları kıdemli asistan gelene kadar beklettiğini öne sürdü.