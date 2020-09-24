Minik Atahan 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'ndeki Tepe Park Sitesi'nde 11. katta oturan 3 çocuk annesi Funda U., 3 yaşındaki en küçük oğlu Atahan'ı uyuttuktan sonra markete gitti. Kısa süre sonra marketten dönen öğretmen anne, apartmanın önündeki kalabalığı gördü. Küçük oğlu Atahan'ın yerde hareketsiz yattığını gören anne sinir krizleri geçirdi. Çocuğunu kucağına alan anne bir süre çocuğunu bırakmadı. Vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik Atahan kurtarılamadı. Küçük Atahan'ın pencerenin önüne koyulan koltuktan tırmanarak camı açtığı ileri sürüldü.