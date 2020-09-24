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Okullarda ara tatil dönemleri belli oldu! Lise, ortaokul ve liselerde 1. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, eğitim öğretim yılı süresince tatil süreleri ve tarihleri de öğrenciler için merak konusu oldu. da 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanması planlanan tatil takvimini kamuoyu ile paylaştı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman başlayacak ve ne kadar süre tatil olacak? İşte, bu sene ilkokul, lise ve ortaokul için planlanan tatil tarihleri...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:38 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:38 ABONE OL
Okullarda ara tatil dönemleri belli oldu! Lise, ortaokul ve liselerde 1. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okulların kademeli olarak açılış ile birlikte, 2020-2021 eğitim öğretim yılı tatil takvimi de öğrenciler ve veliler için merak konusu oldu. , bu yılın takvimini de kamuoyu ile paylaştı. Peki, bu yıl okullarda ara tatil ne zaman başlayacak ve tatilin süresi kaç gün olacak? İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre ara tatil ve yaz tatili tarihleri...

Okullarda ara tatil dönemleri belli oldu! Lise, ortaokul ve liselerde 1. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Dokuz günlük tatil imkanı sunan ilk ara tatil için veliler ve öğrenciler geri sayıma geçti. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

Okullarda ara tatil dönemleri belli oldu! Lise, ortaokul ve liselerde 1. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

ARA TATİL NE ZAMAN?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Okullarda ara tatil dönemleri belli oldu! Lise, ortaokul ve liselerde 1. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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Okullarda ara tatil dönemleri belli oldu! Lise, ortaokul ve liselerde 1. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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