Okullarda ara tatil dönemleri belli oldu! Lise, ortaokul ve liselerde 1. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okulların kademeli olarak açılış ile birlikte, 2020-2021 eğitim öğretim yılı tatil takvimi de öğrenciler ve veliler için merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılın takvimini de kamuoyu ile paylaştı. Peki, bu yıl okullarda ara tatil ne zaman başlayacak ve tatilin süresi kaç gün olacak? İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre ara tatil ve yaz tatili tarihleri...