Ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe atmıştı... Mahkeme gözünün yaşına bakmadı!

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Bebeğinin ölümüne neden olan Kader O., bugün Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasında Kader O'nun 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Zanlı Kader O. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, ölümüne neden olduğu çocuğun babasının da cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu zanlı, "Pişmanım" diye cevap verdi.



Mahkeme heyeti aranın ardından zanlıya kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdiklerini açıkladı.



İLK İFADESİNDE OLAYI ANLATMIŞTI



Müebbet hapis cezasına çarptırılan Kader O. ilk duruşmada olayı anlatmıştı.



Zanlı ilk ifadesinde, "Çocuğu doğurdum ancak diğer çocuklarım görmesin diye çatıda eski halıların üzerine bıraktım. Sütüm olmadığı için kendisine kontrol amaçlı su vermeye gittim çocuk ölmüştü. Sabah 8'de doğum yaptım akşam 8'de de kontrole gittim ölmüştü. Ertesi gün de sevdiğim şahıs H.G.'nin evine gittim ama evde yoktu bana gittiğini söylediler.