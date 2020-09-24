Oto hırsızlarını ikiz plaka ele verdi

İstanbul Esenler'de sahte plaka taktıkları araçla gezen 3 şüpheli, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. Aracı gittiği yere kadar takip eden ekipler plakanın sahte olduğunu aracın ise çalıntı olduğunu öğrendi.
Yapılan çalışmalarda aracın geçtiğimiz günlerde aracı çalınan Serdar S'ye ait farklı plakalı araç olduğu öğrenildi. 3 Oto Hırsızı gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
ARACIN ÇALINTI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Esenler'de yapılan çalışmalar neticesinde sahte plakalı olduğu değerlendirilen, bir araç takibe alındı.
Aracın gttiği adreste operasyon yapan ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde araç plakasının sahte plaka olduğu öğrenilirken aracın ise çalıntı araç olduğu tespit edildi.
Çalışmaların devamında 2020 model mavi renkli aracın 24 Ağustos günü çalınan ve serdar S'ye ait olan araç olduğu belirlendi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri aracı sahibine teslim etti.