Oto hırsızlarını ikiz plaka ele verdi

İstanbul Esenler'de sahte plaka taktıkları araçla gezen 3 şüpheli, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. Aracı gittiği yere kadar takip eden ekipler plakanın sahte olduğunu aracın ise çalıntı olduğunu öğrendi.