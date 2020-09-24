Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı

Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı

’nın Bozova ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire (22) hayatını kaybetti, erkek meslektaşı ise yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 18:48 Son Güncelleme: 24.9.2020 18:48 ABONE OL
Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı

Kaza, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelmekte olan Kemal D.'nin kullandığı 63 BM 347 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Sultan Akay ile meslektaşı Kemal D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hemşireleri Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Sultan Akay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kemal D.'nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil devrildi: Sultan hemşire öldü, meslektaşı yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA