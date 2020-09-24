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sonuçları dünkü çekiliş ile açıklandı! 23 Eylül Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

sonuçları dün akşam saatlerinde yapılan çekiliş ile belli oldu. Online idaresinde gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları canlı yayında açıklandı. Peki, Şans Topu çekilişi sonrası  kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında, dünkü Şans Topu çekilişi sonuçları ve kazandıran numaralar ile bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 08:26 Son Güncelleme: 24.9.2020 08:29 ABONE OL
Şans Topu sonuçları dünkü çekiliş ile açıklandı! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

çekilişi bugün Online tarafından gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılan çekiliş canlı olarak yayınlandı ve kazandıran numaralar belli oldu. Son çekilişin ardından büyük ikramiye 708 bin 828 TL olarak belirlenmişti. Peki, dünkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? Şans Topu 23 Eylül çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında yer almaktadır ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı akşamki çekiliş ile öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI! (23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online ile 23 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralar bu başlık altında yer almaktadır.

Şans Topu sonuçları dünkü çekiliş ile açıklandı! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 EYLÜL

SONUÇLARI 23 EYLÜL 2020 SONUCU: 6 - 11 - 14 - 18 - 34 + 6

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON YAPILAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 20 EYLÜL

İdaresi (MPİ) 20 Eylül Süper Loto sonuçları: 4 - 7 - 3 - 10 - 44 - 47

Şans Topu sonuçları dünkü çekiliş ile açıklandı! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Şans Topu sonuçları dünkü çekiliş ile açıklandı! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Şans Topu sonuçları dünkü çekiliş ile açıklandı! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama
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