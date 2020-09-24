Şans Topu sonuçları dünkü çekiliş ile açıklandı! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılan çekiliş canlı olarak yayınlandı ve kazandıran numaralar belli oldu. Son çekilişin ardından büyük ikramiye 708 bin 828 TL olarak belirlenmişti. Peki, dünkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? Şans Topu 23 Eylül çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında yer almaktadır ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı akşamki çekiliş ile öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI! (23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online ile 23 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralar bu başlık altında yer almaktadır.