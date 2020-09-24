Siirt'te büyüleyici hadise

Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim" diyerek, 256 yıl önce hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, pandemi tedbirlerine uyularak ilgiyle izlendi. Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar tekbir ve salâvatlar getirerek güneşin doğmasını bekledi. Güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren hadiseyi ilçe meydanında kurulan dev ekrandan takip etti. Bazı vatandaşlar, o anları telefonlarıyla da kaydetti.Vali Vekili Resul Özdemir, Işık Hadisesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla izlendiğini söyleyerek, "İsmail Fakirullah Hazretleri tarafından yetiştirilen İbrahim Hakkı Hazretleri, pozitif ve İslami ilimlerde büyük bir başarı yakalamış, inşa ettiği "Işık Hadisesi" düzeneği ile hocasına olan muhabbetinin, saygının ve aşkının en güzel örneğini göstermiştir. Aynı zamanda astronomi, geometri gibi pozitif ilimlere ışık tutan "Marifetname" adlı eserin de yazarı olan İbrahim Hakkı Hazretlerinin en önemli eserlerinden biri de bu hadisedir" dedi. İsmail Fakirullah'ın Türbesi, 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmişti.yüzyılın önemli bilim adamlarından olan İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah, 1734'te ölünce çok üzüldü. "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek, hocasının türbesine geometri ve astronomi bilgisiyle sistem kurdu. Sisteme göre, Tillo'ya 3 kilometre uzaklıktaki tepe üzerine yapılan taş ve halk arasında Kal'at-ül Üstad diye bilinen duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen güneşin ilk ışıkları, türbenin yanındaki kulede bulunan aynaya, buradan da pencereden türbeye girip, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. "Işık hadisesi" veya "Güneş hadisesi" olarak bilinen olay, sadece Güneş'in ekvatora dik düştüğü ve böylece gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks günleri 21 Mart ve 23 Eylül'de yaşanıyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu izlenemez hale gelen "Işık hadisesi", 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak tekrar izlenmeye başlanmıştı.