Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü

Olay, salı günü saat 19.00 sıralarında Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Arzu B. evinin önünde otururken siteye misafir olarak M.T. geldi. M.T., aracını Arzu B.'ye ait olan yere park etti. Arzu B., kendi araçlarının geleceğini ve yük indirmeleri gerektiğini belirterek M.T.'ye siteden kime geldiğini ve kendisini nasıl bulacaklarını sordu. İddiaya göre M.T. küfretti, Arzu B. de tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, M.T., Arzu B.'yi dövdü. Aldığı darbelerle yerde kalan Arzu B., kendisine geldikten sonra polisi ve ambulansı aradı. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arzu B., darp raporu alıp, M.T.'den ve onu azmettirdiğini öne sürdüğü site yöneticisi M.B.'den şikayetçi oldu.

Bu arada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.T. ve bir kadının evin önünden geçtikten sonra Arzu B.'nin onlarla konuştuğu, yanlarında gittikten sonra da dövüldüğü görülüyor.

'ANNEMİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM'

Arzu B.'nin kızı Başak Zeynep B. (25), "Evimizin karşısındaki kafede kahvaltı yapıyorduk. Geri döndüğümüzde annemi koltukta tek başına kanlar içinde buldum ve şoke oldum. Kadın dayak yemiş ve kimse müdahale etmemiş. Kimin yaptığını öğrenmek için komşulara sormaya başladım ve yan komşudan öğrendim. Öğrendikten sonra gittiği evi buldum ve durumu polislere anlatınca 'Ben yaptım' dedi. Evimizdeki güvenlik kamerasını hesaba katmadılar. Böyle insanların ellerini kollarını sağlayarak gezmelerini istemiyorum. Serbest kalırsa ne yapacağız? Bu insanlar annemin evde tek başına olmasını beklediler. Yarın öbür gün buna benzer bir durum benim ve 2 kız kardeşimin de başına gelebilir. İnsan evinde tek başına huzurlu kalamayacaksa nerede kalacak?" dedi.