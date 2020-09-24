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Son dakika: 'da 'Pavyon' skandalı! İki erkek direk dansı yaptı

Türkiye'nin de tüm dünya gibi korona virüsle mücadele ettiği bu günlerde 'dan skandal bir görüntü ajanslara düştü. Başkent Ankara’da ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirerek yasak olmasına rağmen eski faaliyetlerine devam eden pavyonlar koronavirüsle mücadelede kural tanımıyor. Son olarak pavyonda alkolünde etkisiyle direk dansı yapan adamların görüntüsü büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:22 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da 'Pavyon' skandalı! İki erkek direk dansı yaptı

İçişleri Bakanlığı'nın, Covid 19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti. Bakanlık 81 İl Valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge göndermişti.

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KURALLARA UYMUYORLAR!

Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılmıştı. Ancak Ankara'da bu kuralı tanımayan işletmeler gece eğlencesine devam ediyor. Bu yerlerde koronavirüse karşı önlemler de alınmıyor.

DİREK DANSI YAPTILAR!

Ankara'da bir eğlence mekanında iki adamın yaptığı skandal direk dansı görüntüleri sosyal medyada tepki çekti! Görüntülerde; eğlence mekanında alkol aldığı iddia edilen iki adamın direk etrafında ve direğe tırmanarak ilgin figürler sergiledikleri görülüyor. Sosyal medyada da paylaşılan skandal görüntülerdeki şahıslara corona virüsü tedbirine uymadıkları gerekçesiyle tepki gösterildi.

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Son dakika: Ankara'da 'Pavyon' skandalı! İki erkek direk dansı yaptı
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